Santos negocia rescisão de contrato com Dodô, lateral sem espaço com Carille

Com a queda para a Série B e a chegada de Carille, entretanto, o lateral esquerdo perdeu prestigio e passou e integrar o grupo de atletas afastados.

A informação foi divulgada pelo jornalista Vagner Frederico e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Para a lateral esquerda, Carille tem Escobar como titular absoluto. O jovem Souza aparece como reserva. Hayner e Rodrigo Ferreira também podem ser improvisados na posição.

O Santos volta a campo no próximo sábado, quando encara o Mirassol, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 18h30 (de Brasília).