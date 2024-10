Palmeiras tinha diferença de 10 pontos para o Botafogo até a 29ª rodada do Brasileirão de 2023

Na 29ª rodada do Brasileirão de 2023, o Palmeiras era o terceiro colocado, com 50 pontos. O Botafogo era o líder, com 60, enquanto o Red Bull Bragantino, com 52 ocupava a vice-liderança. O Palmeiras só veio assumir a ponta do Brasileirão na 34ª rodada, contando também com tropeços do rival.

A três pontos de distância do líder Botafogo, o Palmeiras ainda tem pela frente o confronto direto com o time carioca, marcado para a 36ª rodada da competição. Em meio à arrancada de 2023, também houve um confronto direto entre as equipes, na 31ª rodada. Ao fim do torneio, o Verdão conquistou o título com 70 pontos, a dois de distância do vice, Grêmio. O Botafogo terminou a competição na quinta colocação, com 64 pontos.

Antes de voltar a enfrentar o Botafogo, o Alviverde tem mais seis compromissos. O próximo será contra o Juventude, no dia 2o de outubro, às 20 horas (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 30ª rodada.