Palmeiras tem elenco mais valioso do Brasil; Flamengo e Botafogo também aparecem no top-100 mundial

O Observatório de Futebol do CIES divulgou, nesta quarta-feira, a lista dos cem elencos mais valiosos do mundo. O Palmeiras é a equipe brasileira mais bem ranqueada, aparecendo na 62º posição, seguido por Flamengo (63º) e Botafogo (84º)

O Verdão tem o elenco mais valioso fora da Europa, avaliado em aproximadamente R$ 1,277 bilhão. Logo atrás do Palmeiras aparece o Flamengo, com o time avaliado em cerca de R$ 1,271 bilhão. O última equipe brasileiro no top-100 é o Botafogo, com o elenco valendo em torno de R$ 853 milhões.

O cálculo do CIES é feito com o base no valor de mercado de todos os jogadores que estão sob contrato dos clubes.