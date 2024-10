Palmeiras tem data Fifa como aliada para ter força máxima em reta final do Brasileirão

Além de Mayke, estão no Departamento Médico o atacante Bruno Rodrigues e o lateral esquerdo Piquerez. Ambos se recuperam de cirurgias no joelho esquerdo. Com lesão mais grave, o atacante só retorna em 2025, enquanto o uruguaio tem expectativa de ainda poder atuar nesta temporada.

"Vamos aproveitar para preparar a equipe, continuar a melhorar nossos processos, a finalização. Para que os jogadores que têm jogado menos também possam recuperar e estar a nível dos outros. Eu, particularmente, gosto desses momentos de pausa", disse Abel Ferreira.

O Palmeiras só volta a campo no dia 20 de outubro para enfrentar o Juventude, em duelo da 30ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Atualmente, o Verdão está na segunda posição, com 57 pontos, três atrás do líder Botafogo.