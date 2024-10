Osasco bate o Bauru e fica a uma vitória do título do Campeonato Paulista feminino de vôlei

Diante de 4 mil pessoas no ginásio José Liberatti, o Osasco São Cristóvão Saúde venceu o Sesi Bauru na noite desta terça-feira por 3 sets a 1 e está a uma vitória de conquistar o seu 18° título do Campeonato Paulista feminino de vôlei. As parciais do jogo foram 25/27, 25/18, 25/18 e 25/15.

A próxima partida entre as equipes será realizada na cidade do interior paulista, na próxima sexta-feira. Em caso de uma nova vitória, as osasquenses assegurarão o título. Se o Bauru conseguir reagir e ganhar o confronto, a decisão irá para o Golden Set.