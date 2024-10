Má fase? Trio de ataque do São Paulo soma apenas três gols nos últimos dez jogos

Lucas, por fim, marcou mais recentemente. Ele converteu o pênalti que abriu a vitória da equipe tricolor no jogo com o Corinthians, disputado em Brasília.

Os números são baixos se levados em conta as estatísticas dos três nesta temporada. Inclusive, o trio reúne os nomes que brigam pela artilharia do clube em 2024.

No momento, Luciano é o principal goleador do São Paulo neste ano, com 15 bolas na rede. Calleri aparece logo atrás na lista, com 14 gols. Já Lucas é o terceiro, com dez.

O baixo aproveitamento ofensivo do Tricolor nesta período também chama atenção. Em dez jogos, foram oito gols. O cenário, aliás, se repetiu na derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, na rodada passada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo, agora, visa se reabilitar para garantir vaga na Libertadores do ano que vem. O time de Luis Zubeldía é o quinto colocado do torneio, com 47 pontos, quatro abaixo do quarto colocado Flamengo. O próximo compromisso da equipe é contra o Vasco, no próximo dia 16, às 21h45 (de Brasília), em Campinas, pela 30ª rodada do Brasileirão.