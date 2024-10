Lesionado, Pedro lidera participações em gols no Brasil; Flaco López e Yuri Alberto aparecem no Top-5

Apesar de estar lesionado há pouco mais de um mês, o atacante Pedro ainda é o líder em participações em gols no futebol brasileiro. O jogador do Flamengo tem 43 jogos nesta temporada, com 30 gols marcados e oito assistências, somando 38 ações diretas em tentos no período. Logo atrás do centroavante rubro-negro está Lucero, do Fortaleza, com 28 participações em 54 partidas até aqui. A lista considera apenas os melhores de cada time da Série A do Campeonato Brasileiro, segundo o Sofascore.