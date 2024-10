Kevin Serna sofre lesão na coxa e vira desfalque do Fluminense

Serna chegou do Alianza Lima, do Peru, ao Fluminense em julho deste ano. Desde então, foram 15 partidas, com um gol marcado e duas assistências distribuídas.

Agora, o atacante de 26 se junta aos zagueiros Ignácio e Thiago Silva, ao meia nonato e ao atacante Lelê no departamento médico do Fluminense. Nos últimos jogos, Serna vinha revezando a titularidade com Keno.

Sem poder contar com Serna, o Fluminense volta a campo apenas no dia 17 de outubro, às 20h (de Brasília), quando fará clássico com o Flamengo no Maracanã.