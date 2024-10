Jogo com os pés e liderança no vestiário: o que Ederson pode agregar como titular da Seleção

Ederson deverá ser o titular da Seleção Brasileira no duelo com o Chile, quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O goleiro do Manchester City substituirá Alisson, cortado por lesão e que geralmente costuma ser o dono da posição no time do Brasil, ainda que muitos acreditem que Ederson, por ser o dono da meta de um dos melhores times do planeta, mereça ser a primeira escolha de Dorival Júnior.

Por ser o titular absoluto do Manchester City, treinado por Pep Guardiola, Ederson se acostumou a jogar com os pés e se destaca pela sua capacidade de dar bons passes para seus companheiros mesmo bastante pressionado na saída de bola.