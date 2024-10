Ex-Palmeiras, Miguel Borja é acusado de maus-tratos aos seus filhos

Ex-jogador do Palmeiras e atualmente no River Plate, Miguel Borja foi acusado de maus-tratos aos seus dois filhos, de 7 e 10 anos, nesta terça-feira. A informação é do jornal Tyc Sports, que ainda explica que quem teria feito a denúncia foi a diretora da escola em que as crianças estudam.

O filho mais novo teria contado da situação à uma de suas professoras, que logo notificou a diretora. O mais velho ainda teria concordado com as falas de seu irmão.