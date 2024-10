Corinthians é condenado a pagar R$ 33,4 milhões a empresário e recebe cobrança de outro agente

O montante devido a Carlos Leite engloba diversas negociações intermediadas pelo agente, como renovações com os jogadores Cássio, atualmente no Cruzeiro, e Fagner. A pendência foi acumulada durante as gestões Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves.

No último ano, o Corinthians chegou a repactuar a dívida com Carlos Leite, mas o acordo foi descumprido pelo atual presidente do clube, Augusto Melo, o que motivou o empresário a mover o processo na Justiça.

Nova cobrança

Paralelo a isso, o Timão sofreu uma nova cobrança na última terça-feira. André Cury ingressou com uma ação contra o clube cobrando R$ 3,3 milhões referentes à comissão da transferência do atacante Yuri Alberto.

O agente foi responsável por intermediar as conversas entre Corinthians e Zenit, que liberou o atleta por empréstimo e, mais tarde, o vendeu em definitivo. Ele alega não ter recebido duas parcelas do acordo firmado com o time, e agora cobra os valores com juros e correção monetária. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.

O empresário André Cury já move diversos processos contra o Timão. Por conta de um deles, inclusive, o time deixou de receber uma premiação de quase R$ 10 milhões pela disputa da semifinal da Copa do Brasil.