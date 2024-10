Com um a menos, Paysandu ganha da Chapecoense e abre vantagem do Z4 da Série B

Nesta quarta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu venceu a Chapecoense em confronto direto contra a degola, por 2 a 0, no Estádio da Curuzu. Com um a menos desde os 45 minutos, após a expulsão de Nicolas, os mandantes contaram com gols de Paulinho Boia e Luan Freitas.

Agora, diante do resultado positivo em casa, o Paysandu deixou a zona de rebaixamento e saltou para a 13ª colocação, com 36 pontos. A equipe, porém, pode voltar ao Z4 de acordo com os resultados da rodada. A Chapecoense, por sua vez, se manteve em uma situação delicada e caiu para a 16ª posição, com 34 unidades e também pode ingressar na zona de rebaixamento ao final dos jogos.

Pela 32ª rodada da Série B, o Paysandu entra em campo novamente apenas no dia 20 de outubro, um domingo, quando encara o Operário-PR, no Germano Kruger, às 11h (de Brasília). A Chapecoense retorna aos gramados na próxima quarta-feira (16) para duelar contra o Santos, às 20h, na Arena Condá.