Chile x Brasil: confira prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias para a Copa

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo nesta quinta-feira. A Seleção Brasileira terá pela frente o Chile, às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.

ONDE ASSISTIR: O confronto terá transmissão da Globo e do SporTV.

Os brasileiros chegam para a partida pressionados pelos recentes maus resultados e, principalmente, desempenho abaixo de esperado. A Seleção está apenas na quinta posição, com 10 pontos.