CBAt e comunidade comemoram Dia do Atletismo

Nos Jogos Olímpicos Modernos, iniciados em Atenas-1896, o atletismo é o esporte com mais participantes, o que tem o programa mais extenso e o que distribui o maior número de medalhas.

Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, uma única prova era disputada: uma corrida de aproximadamente 200 metros, que os gregos chamavam de stadium. Na primeira edição olímpica registrada, em 776 aC, o campeão foi Koroebus, da cidade grega da Élida. Apenas a partir da quinta edição dos Jogos Antigos é que foram acrescentadas outras disputas, também do atletismo, como os lançamentos do disco e do dardo, além do salto em distância.

O atletismo, como o conhecemos hoje, teve seu formato definido na primeira metade do século XIX, na Inglaterra. O primeiro campeão dos Jogos da Era Moderna, em Atenas-1896, foi o norte-americano James Connoly, no salto triplo. A prova já deu ao Brasil seis medalhas olímpicas, com Adhemar Ferreira da Silva ? bicampeão olímpico (ouro em Helsinque-1952 e Melbourne-1956) ?, Nelson Prudêncio e João Carlos de Oliveira, o João do Pulo.

O Brasil tem 21 medalhas olímpicas na história e outros campeões como Joaquim Cruz, nos 800 m, Maurren Maggi, no salto em distância e Thiago Braz, no salto com vara.