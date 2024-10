Cássio deixa treino do Cruzeiro com dores e vira preocupação para Diniz

O treinador Fernando Diniz ganhou uma preocupação no treino do Cruzeiro desta quarta-feira, na Toca da Raposa. O goleiro Cássio saiu para disputar uma bola no alto e acabou caindo no chão sentindo dores na coxa direita, precisando receber o atendimento do fisioterapeuta Eduester Lopes.

O ex-atleta do Corinthians até se levantou para tentar sair de campo, mas caiu mais uma vez e deixou o treinamento mancando e com uma expressão de tristeza no rosto.

Até o momento, o Cruzeiro não se pronunciou sobre o ocorrido. Agora, Cássio deverá ser avaliado pelo departamento médico da Raposa.