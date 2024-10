Bremer, da Juventus, passa por cirurgia bem-sucedida, mas admite: "Estou muito chateado"

Após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Bremer, zagueiro da Juventus, passou por cirurgia bem-sucedida nesta terça-feira. O procedimento foi realizado no Hospital Prive Jean Mermoz, em Lyon, na França, pelo médico Bertrand Cotet-Sonnery, acompanhado por Luca Stefanini, chefe do departamento médico do clube.

Horas após o procedimento cirúrgico, Bremer expressou sua gratidão à equipe médica que realizou a operação, além de agradecer pelo apoio recebido de todos. Apesar de demonstrar otimismo em relação à sua recuperação, o jogador não escondeu a frustração.

"Graças a Deus, já fiz e deu tudo certo na cirurgia. Gostaria de agradecer ao doutor e também à toda equipe médica, além do departamento médico da Juventus, claro, que sempre esteve ao meu lado. Também aproveito para agradecer aos meus companheiros, amigos, familiares e torcedores pelas mensagens positivas que me enviaram desde o momento da lesão. Isso me dá ainda mais força para enfrentar esse período de recuperação, que não será fácil", falou.