Ausência de Arboleda acirra disputa por vaga na zaga do São Paulo contra o Vasco

A briga, portanto, fica entre Ruan e Sabino. O segundo foi titular do time no jogo contra Cuiabá. No entanto, por ser canhoto, atuou pela esquerda, ao lado de Arboleda. Caso Zubeldía dê nova chance ao zagueiro, Alan Franco teria que ser deslocado para o lado direito da defesa, onde não costuma jogar.

Ruan, por sua vez, já está habituado a jogar pela direita, assim como Arboleda. Ele, contudo, teve poucas chances até o momento. O atleta só disputou duas partidas.

Zubeldía começará a preparar o São Paulo a partir desta quarta-feira. O elenco ganhou folga de três dias após o revés para o Cuiabá. O duelo com o Vasco ocorre no dia 16, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro.

O Tricolor visa se reaproximar do G4 do Campeonato Brasileiro. Ao final da última rodada, a equipe se distanciou do quarto colocado Flamengo, que abriu quatro pontos de vantagem.