Corinthians: Alex Santana inicia transição e treina; Talles Magno faz fisioterapia

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta quarta-feira (9), após uma folga de três dias, e retornou aos treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe, que vem de um empate com o Internacional, deu início à preparação para o jogo contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E com novidades.

O volante Alex Santana iniciou a fase de transição e participou, com algumas restrições, das atividades. Talles Magno também fez parte do trabalho com o grupo, mas segue tratando uma lesão na coxa esquerda com a fisioterapia.

Alex Santana foi diagnosticado com lesão de grau 3 na parte posterior da coxa esquerda no começo do mês de agosto. Mesmo com apenas cinco jogos, o volante se mostrou peça importante no plantel, especialmente pela sua capacidade de recuperar bolas e combater no meio-campo. Ele se machucou no empate do Corinthians com o Juventude, por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.