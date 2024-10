Vôlei Renata e Suzano iniciam disputa pelo título do Campeonato Paulista

As equipes já se enfrentaram na fase regular do torneio, com vitória do Vôlei Renata por 3 a 0.

"Saímos vitoriosos no último jogo (contra Guarulhos), descansamos enquanto pudemos e, agora, estamos com a cabeça 100% na final. Jogamos contra o Suzano na fase classificatória. Eles conhecem nossas peças, assim como nós conhecemos as deles. Nessa final, não tem favorito. Por isso, precisamos entrar com força total, sempre tomando cuidado com os pontos fortes deles", disse Adriano, um dos destaques do Vôlei Renata e do Paulista.