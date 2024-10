Vitor Reis perde espaço no Palmeiras após ascensão meteórica

O jovem, portanto, não saiu do banco de reservas no empate contra o Red Bull Bragantino e nas vitórias contra Vasco e Atlético-MG, pelo Brasileirão. Agora, o defensor pode ser considerado a terceira opção do técnico Abel Ferreira.

As boas atuações de Vitor Reis atraíram a atenção do futebol europeu, inclusive do Real Madrid. O zagueiro, contudo, garantiu estar focado no Palmeiras.

Ao todo, o jovem disputou 22 partidas na temporada 2024, com dois gols, sendo um deles na vitória no clássico contra o Corinthians, por 2 a 0, pelo Brasileirão, no Allianz Parque.