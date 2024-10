Venda de ingressos para jogo do Brasil contra o Peru inicia nesta terça-feira

A bilheteria oficial do estádio, localizada na Arena BRB Nilson Nelson, funcionará a partir desta terça-feira, entre 12h e 18h.

O cadastro prévio no site ou no aplicativo da BD facilita o processo de compra online. Posteriormente, basta acessar um banner com a divulgação oficial da partida e realizar o pagamento da entrada. Ela poderá ser mostrada em meio digital na porta do estádio. Pix, cartão de débito ou de crédito são as formas disponíveis.

Veja o preço dos ingressos:

- Ingresso Solidário (Setor Superior Norte): R$ 120,00. Compra de dois por CPF e mediante doação de 2kgs de alimento por pessoa.

- Setor Superior Sul: R$ 200,00 (meia entrada) e R$ 400,00 (inteira).

- Setor Superior Leste: R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).