Vegetti destaca parceria com Piton e não se vê como ídolo do Vasco

Em nono colocado no Campeonato Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco deve grande parte de seu sucesso em 2024 ao artilheiro Pablo Vegetti. Com 15 gols em 35 jogos somando os dois campeonatos, o atacante ajudou o Cruzmaltino a se afastar da briga contra o rebaixamento e sonhar com um possível título no torneio eliminatório.

Vegetti, no entanto, agradece a um companheiro de equipe específico pela ajuda para marcar gols. Lucas Piton é um dos destaques do Vasco no quesito assistências, sendo o líder de passes para gol do Gigante da Colina na Série A e na Copa do Brasil. Muitos deles, exatamente para o camisa 99.

"Foi uma conexão muito boa que a gente conseguiu ter, desde o começo. Não foi algo programado ou falado. Foi algo que aconteceu. Então, fico feliz. É bom para nós, bom para o Vasco. Ele tem acertado os cruzamentos e eu tenho conseguido fazer os gols", afirmou Vegetti em entrevista ao Sportv.