Sem Thiago Silva e dois convocados, Fluminense inicia preparação para clássico contra o Flamengo

Após três dias livres esta terça-feira, o Fluminense iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor carioca aproveitou o período de data Fifa para intensificar a rotina de treinamentos, porém, na atividade desta tarde, Thiago Silva não participou. Além dele, outros dois atletas ainda não estão à disposição.

Em tratamento de uma lesão no calcanhar esquerdo, Thiago Silva seguiu no cronograma para a recuperação do problema. O camisa 3 se lesionou na partida de ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã, na vitória de 1 a 0 diante do Atlético-MG. Porém, poupado diante do Botafogo, o jogador cumpriu uma rotina específica para participar da volta contra o Galo, em Belo Horizonte.

O experiente defensor voltou a tratar totalmente seu problema físico e se não participou do duelo diante do Atlético-GO e Cruzeiro.