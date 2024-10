Savinho mostra confiança para jogos da Seleção e diz: "Temos que mostrar o futebol brasileiro"

Savinho também relembrou que a última vez que enfrentou o Chile foi em agosto de 2019, em um amistoso do sub-15, que serviu de preparação para o Sul-Americano da categoria, conquistado pela Seleção Brasileira poucos meses depois. Agora, o atleta contou o que o Brasil precisa fazer para vencer os chilenos no profissional.

"Já joguei contra o Chile, na base, no sub-15. Ganhamos, foi muito bom o jogo. Acho que da base para o profissional não muda muito, são jogadores muito competitivos, que correm bastante e que vão brigar pela sua camisa. E a gente tem que mostrar o nosso futebol brasileiro, que é ser feliz dentro de campo para buscar essa vitória", explicou.

Savinho fez uma grande temporada pelo Girona em 2022/2023 e chamou a atenção do Manchester City, que acabou contratando o garoto revelado pelo Atlético-MG. Com 20 anos, o atacante chegou voando na Inglaterra e já vem sendo bastante utilizado pelo treinador Pep Guardiola entre os titulares da equipe.

O atacante revelou que realizou um sonho ao vestir a camisa do clube inglês e contou como vem sendo a convivência com Guardiola, um dos treinadores mais vencedores da história do futebol.

"Era meu sonho (jogar no Manchester City), desde pequeno, porque eu sempre via o City jogar. Ouvia falar muito deles, que o jogador se desenvolve muito. Espero que eu possa evoluir bastante com o (Pep) Guardiola, enquanto eu estiver no Manchester City", falou.

"Todo mundo da minha família fica me perguntando sobre como é o Guardiola. Falo que ele é um paizão, me ajuda muito dentro de campo. Quando é pra cobrar, ele cobra, quando é pra elogiar ele elogia. É um grande treinador, estou muito feliz de estar com ele no Manchester City", completou.