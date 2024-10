Savinho admite situação preocupante do Brasil, mas dá receita para time reagir

Savinho é uma das apostas do técnico Dorival Júnior neste novo ciclo da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026. O jogador do Manchester City tem conquistado a comissão técnica e quer replicar a alegria dentro de campo mostrada com a camisa do clube inglês, agora vestindo a Amarelinha, para iniciar a retomada do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Apesar de ter apenas 20 anos, Savinho sabe onde está pisando. O jovem não foge da responsabilidade de ajudar a Seleção Brasileira a voltar a conquistar bons resultados nas Eliminatórias, subir na classificação e evitar qualquer risco de ficar de fora da próxima Copa do Mundo, o que seria algo inédito na história do País.

"O que vai fazer o torcedor gostar do nosso futebol vai ser a vitória, mas jogando bem, fazendo gols. O Brasil também está acostumado a ganhar de 3 a 0, 2 a 0, mas temos que voltar a fazer isso, ser feliz dentro de campo, protagonista do jogo durante os 90 minutos", afirmou Savinho.