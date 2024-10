Ramón Díaz achou o "time ideal" do Corinthians para a reta final do Brasileiro? Opine!

O Corinthians empatou com o Internacional por 2 a 2 no último sábado pelo Campeonato Brasileiro e se complicou ainda mais na luta contra a zona de rebaixamento. Apesar do resultado frustrante, a equipe teve atuação positiva, especialmente no segundo tempo.

O técnico Ramón Díaz levou a campo o time considerado titular, que ainda contou com algumas baixas por suspensão e questões físicas. A equipe atuou com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.