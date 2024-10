Palmeiras repete sua maior série sem ser vazado fora de casa nesta edição do Brasileirão

No total, o Verdão passou sete jogos sem sofrer gol como visitante. Com 23 pontos, o Palestra tem a segunda melhor campanha fora de casa, atrás apenas do Botafogo (28).

O próximo compromisso do Palmeiras, inclusive, é longe dos seus domínios, após a data Fifa. O adversário será o Juventude, às 20h (de Brasília) do próximo dia 20, no Alfredo Jaconi.