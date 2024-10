Luiz Henrique alcança marca centenária no Brasileirão

A vitória do Botafogo contra o Athletico-PR, no último sábado, teve um gosto especial para Luiz Henrique. Além de aumentar a distância para o vice-líder Palmeiras, o triunfo foi o centésimo jogo do atacante pelo Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique despontou no Tricolor carioca e foi vendido para o Real Betis, da Espanha, em 2022. Após um ano e meio no clube espanhol, o Botafogo repatriou o camisa 7 no início de 2024.