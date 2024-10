Lanchonete e pelada: Memphis aproveita folga no Corinthians para passear por São Paulo

Memphis acompanhou um "rachão" em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O jogador do Timão também foi flagrado comendo em uma lanchonete ao lado de amigos.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Contratação mais badalada do Corinthians para a temporada, Memphis vem aproveitando esse período de descanso para se conectar com a cidade de São Paulo, chegando a conhecer centros culturais, por exemplo. Acompanhado de amigos e seguranças, o atleta se mostra solicito com torcedores, distribuindo autógrafos e tirando fotos.

Logo em sua chegada, Memphis disse que tinha como objetivo não só ajudar o Corinthians dentro de campo, mas visitar favelas e colaborar com projetos sociais no país. O jogador está tendo aulas de português para se comunicar melhor com companheiros de time e pessoas do dia a dia.

O elenco do Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira, iniciando a preparação para o duelo contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão vem de empate decepcionando com o Internacional, e busca voltar a vencer na liga nacional para escapar da zona de rebaixamento.

Titular contra o Inter, Memphis soma quatro jogos (um como titular), com duas assistências. O atleta está em busca de seu primeiro gol com a camisa do Timão.