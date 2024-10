João Schmidt recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Santos contra o Mirassol

O Santos terá um desfalque importante para enfrentar o Mirassol, no próximo sábado, em duelo da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 1 diante do Goiás, nesta segunda-feira, e cumprirá suspensão automática.

Depois de perder a invencibilidade de oito jogos, o Peixe volta a campo neste sábado visando retomar o caminho positivo. Sem João Schmidt, os comandados do técnico Fábio Carille enfrnetam o Mirassol, na Vila Viva Sorte. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

"É difícil ficar de fora de um jogo decisivo como esse. Acho que fui um pouco infeliz, mas não sei se merecia o cartão amarelo. É levantar a cabeça e continuar brigando pelo primeiro lugar", disse o volante.