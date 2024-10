Ídolo do São Paulo, Calleri pode completar seu 100º jogo em Campeonatos Brasileiros contra o Vasco

O atacante argentino Jonathan Calleri, ídolo do São Paulo, está prestes a atingir uma importante marca em sua carreira. Caso jogue contra o Vasco, próximo adversário do Tricolor, o atacante chegará ao seu 100º jogo na história do Campeonato Brasileiro.

Calleri iniciou sua trajetória em Campeonatos Brasileiros na temporada de 2016, com o São Paulo. Naquele ano, porém, o artilheiro atuou pouco na competição nacional: foram apenas cinco jogos e três gols marcados. Ao todo, em 99 confrontos disputados, o argentino balançou as redes em 40 oportunidades e distribuiu seis assistências.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, em 25 partidas, Calleri marcou cinco gols e deu duas assistências. Sua temporada mais goleadora aconteceu no ano de 2022, no qual cravou 18 tentos e deu dois passes decisivos em 36 jogos completados.