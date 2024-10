Grande investimento do Corinthians, Pedro Raul perde espaço e vai para final da fila no ataque

O atacante Pedro Raul foi um grande investimento do Corinthians no primeiro semestre da temporada, mas perdeu espaço com a chegada de reforços na última janela de transferências. O camisa 20 não entra em campo há quase um mês e se vê no final da fila em busca de espaço no ataque.

O último jogo de Pedro Raul pelo Timão foi a derrota por 2 a 1 para o Botafogo no dia 14 de setembro, quando entrou nos minutos finais do segundo tempo. De lá para cá, o atacante deixou de ser relacionado em três compromissos e não saiu do banco de reservas em outros três.

O centroavante chegou a engatar uma sequência em agosto, tendo feito bom jogo contra o Red Bull Bragantino, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas após desperdiçar chances importantes e ver a equipe se reforçar com nomes como Memphis Depay e Héctor Hernández, Pedro Raul voltou a perder espaço e prestígio com a comissão técnica.