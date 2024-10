Giuliano supera Guilherme e se isola na artilharia do Santos na temporada e na Série B

O experiente meio-campista Giuliano teve um motivo para comemorar na noite da última segunda-feira apesar da derrota do Santos, por 3 a 1, para o Goiás, pela 30ª rodada da Série B. O atleta, que fez o gol do Peixe, de pênalti, na reta final do segundo tempo, assumiu a artilharia da equipe nesta temporada e na Série B.

Com o tento sobre o Goiás, Giuliano ultrapassou Guilherme e assumiu a liderança isolada do ranking de artilheiros do Peixe. Agora, o meia tem 11 gols marcados em 2024, sendo oito deles na Série B, enquanto Guilherme balançou a rede dez vezes, sendo sete delas na Segunda Divisão. Ambos anotaram três tentos no Campeonato Paulista, competição que o Peixe foi vice-campeão.

Giuliano vive boa fase no Santos e tem três gols marcados nos últimos quatro jogos. Antes de marcar contra o Esmeraldino, o meia também havia marcado diante do Operário-PR. Nessa ocasião, ele anotou o gol que deu o triunfo para o time santista.