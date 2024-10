Em baixa, São Paulo soma apenas 40% de aproveitamento nos últimos dez jogos

O São Paulo não atravessa bom momento em 2024. O clube paulista sofreu com más atuações nos últimos jogos e teve um desempenho muito abaixo do esperado nesta decisiva da temporada. Nos últimos dez jogos, o Tricolor somou apenas 40% de aproveitamento, foi eliminado de duas competições e oscilou no Campeonato Brasileiro.

No recorte de dez jogos, o São Paulo venceu apenas três, perdeu quatro e empatou outros três. Os triunfos foram contra o Vitória, Cruzeiro e Corinthians - todos pelo Campeonato Brasileiro. As derrotas vieram contra Atlético-MG, Fluminense, Internacional e, mais recentemente, Cuiabá.

Os resultados negativos no período culminaram na eliminação do Tricolor na Copa do Brasil e na Libertadores. Pela copa nacional, o São Paulo foi derrotado por 1 a 0 pelo Galo, em pleno Morumbis, e, no duelo de volta, não saiu do zero. Já na competição continental, a equipe paulista empatou em 0 a 0 com o Botafogo, no Rio de Janeiro, e em 1 a 1, em casa. Nos pênaltis, viu a eficiência do Glorioso prevalecer e deu adeus ao torneio nas quartas de final.