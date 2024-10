Cortado da Seleção Brasileira, Éder Militão não deve ser problema para o Real Madrid

O Real Madrid confirmou nesta terça-feira que o zagueiro Éder Militão sofreu uma lesão no quadríceps da perna esquerda. A contusão, no entanto, não deve preocupar muito o clube espanhol.

O tempo de recuperação do brasileiro não foi divulgado pelo clube, entretanto, o Diário As aponta que ele ficará fora por cerca de 10 dias. Assim, Militão deve estar à disposição do treinador Carlo Ancelotti para o próximo jogo do Real Madrid.

Por conta da data Fifa, o Real Madrid só volta a entrar em campo no dia 19 de outubro, às 16h (de Brasília), quando enfrentará o Celta de Vigo pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.