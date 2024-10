Corinthians supera Palmeiras nas penalidades e avança às semifinais do Paulista sub-17

O time sub-17 do Corinthians está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista da categoria. Nesta terça-feira, pela partida de volta das quartas de final, no Canindé, o Timão venceu o Palmeiras nos pênaltis por 5 a 4.

Durante o tempo normal, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol de Antônio Marcos. Na partida de ida, na Fazendinha, o Corinthians se deu melhor, também vencendo por 1 a 0. Assim, o placar agregado ficou empatado em 1 a 1, o que levou o jogo para os pênaltis.

Agora, o Corinthians se junta ao São Paulo, Santos e Ferroviária nas semifinais da competição. Nesta fase, o Timão terá como adversário o Tricolor.