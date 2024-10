Chile x Brasil: confira raio-x e curiosidades do jogo pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Necessidade da vitória

Ambas as seleções precisam vencer para conseguir subir na tabela. Apesar do aumento no número de times que se classificam à próxima Copa do Mundo, o Chile corre sério risco de não garantir sua vaga. Os donos da casa estão na penúltima colocação, com apenas cinco pontos conquistados em oito jogos.

Por sua vez, o Brasil faz uma campanha muito abaixo para uma Seleção cinco vezes campeã mundial. A equipe de Dorival Júnior está na quinta posição após oito partidas, com dez pontos, oito atrás da líder Argentina.

Jejum chileno de nove anos

O Chile não vence o Brasil há nove anos, desde 2015. Exatamente no dia 8 de outubro daquele ano, os chilenos venceram a Seleção Brasileira por 2 a 0, em Santiago, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. De lá para cá, as equipes se enfrentaram quatro vezes, com quatro triunfos brasileiros.

Desempenho na última Data Fifa