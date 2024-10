Brazão assume responsabilidade por derrota do Santos, mas garante: "Não vai me abalar"

Gabriel Brazão assumiu a responsabilidade pela derrota de 3 a 1 do Santos para o Goiás, na última segunda-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O goleiro admitiu que falhou nos gols do Esmeraldino, mas garantiu que isso não vai o abalar.

"Peço desculpas à Nação Santista. Não foi uma noite muito agradável para mim. Mas agora já estou pensando no Mirassol, para poder ajudar o grupo. Isso não vai me abalar. Sei o quanto eu sou trabalhador. Saio chateado. Assumo a responsabilidade. Vou trabalhar para ajudar o grupo a voltar a vencer", disse.