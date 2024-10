Biel projeta retorno após lesão e foca na reta final do Bahia pelo Brasileirão

Após dois meses, o atacante Gabriel Teixeira, mais conhecido como Biel, está de volta ao Bahia. Recuperado de um problema nas costas, o atacante projetou a volta aos gramados.

"Eu acho que eu posso agregar com a minha alegria de incentivar as pessoas, de estar sempre feliz nos treinamentos. Vou agregar com o meu futebol, vou dar a minha vida, correr bastante como eu sempre fiz e espero voltar da melhor forma possível para ajudar o Bahia a chegar no topo", disse em entrevista coletiva.

A última vez do atacante em campo foi no dia 11 de agosto, no triunfo diante do Vitória, por 2 a 0, pelo Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Por conta da contusão, o jogador perdeu nove jogos.