Atlético-MG x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro terá uma partida disputada nesta quarta-feira. O Atlético-MG encara o Grêmio às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV. A transmissão do jogo será feita pelo Premiere (pay-per-view).

A partida foi adiada da sexta rodada da Série A. O confronto é direto no meio da tabela de classificação.

O Atlético-MG está na décima posição, com 37 pontos. O Galo vem de tropeço no fim de semana, quando empatou diante da torcida com o Vitória.