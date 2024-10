Após reunião no Conselho, Rubão dispara contra gestão de Augusto Melo no Corinthians: "É um escárnio"

Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, disparou contra a gestão de Augusto Melo após a reunião do Conselho Deliberativo realizada na última segunda-feira. O conselheiro vitalício classificou o mandato do ex-aliado como "escárnio" em rápido contato com a imprensa presente no Parque São Jorge.

"Essa administração é um escárnio. Tudo que eu falei que ia acontecer está acontecendo", comentou Rubão, que deixou o cargo de diretor de futebol no começo de maio.

Rubão vem sendo voz ativa nas críticas ao presidente desde que deixou a gestão. Em agosto, após prestar depoimento no DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania) por conta do "caso VaideBet", o ex-dirigente disse se preocupar com a entrada do crime organizado no Corinthians.