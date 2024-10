Após derrota para o Goiás, Santos perde a melhor defesa da Série B

O Santos perdeu para o Goiás, nesta segunda-feira, por 3 a 1, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Serrinha. Com a derrota, além de desperdiçar a chance de liderar a competição, o Peixe também perdeu a melhor defesa do campeonato.

Com os três gols marcados pelo Goiás, a defesa do Santos tomou 23 gols em 30 partidas ao longo da Série B. Assim, Mirassol (21 gols sofridos) e Avaí (22 gols sofridos), que não tomaram gols na 30ª rodada, têm as melhores defesas da competição.

Essa ainda foi a segunda vez que o Santos levou três gols em um jogo, nesta edição da Série B. A primeira foi no dia 7 de junho, quando o Peixe perdeu para o Novorizontino, por 3 a 1, pela nona rodada, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.