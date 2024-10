À CPI, empresário confessa manipulação no futebol e, sem provas, indica fraude em Palmeiras x São Paulo

"É uma opinião minha, não sei se aconteceu ou não, está nitidamente, é só você olhar os gols. Minha opinião, e confesso para você que foi um jogo em que eu apostei - de repente, eu ainda tenho aqui uns bilhetes que eu posso te mandar, e que eu ganhei. Muita das vezes, (os presidentes) podem ser vítimas desinteressadas. Os jogadores hoje, às vezes dois jogadores, desestruturam totalmente um jogo. Tem presidente que sabe e compactua com isso, tem presidente que eu engano. Tem presidente que está ali para ganhar o dele, porque não é um dinheiro baixo, e tem presidente que está sendo pego desavisado e não compactua com isso. Todos os jogos que eu fiz no Palmeiras eu ganhei", disse.

"Informações chegam, muitas das vezes, porque o jogador não consegue segurar a boca, e aí a informação chega e fala: 'Hoje vai ter um resultado ali, e tal time vai ganhar e vai tomar uns gols aí'. E eu, supostamente, sou um apostador, não sou só de esquema de manipulação, como sou apostador, gosto de dinheiro e gosto de apostar, como eu lhe falei. Eu amo apostar também. E alguns jogos que eu fiz aí, eu ganhei, tive êxito, porque chegava uma informação: 'Olha, hoje vai ter um jogo assim, assim, assim... Coloca aí que vai dar bom'. Eu simplesmente falava: 'Então, está bom'. Eu colocava e dava bom. Da onde veio a informação? Não sei... Quem estava fazendo? Também não sei. Eu sei o que eu ganhava", seguiu.

William Rogatto acabou saindo em defesa de John Textor, que também acusou o Palmeiras de manipulação de resultados há algumas temporadas. O norte-americano depôs na CPI, em abril deste ano, e entregou um relatório de 180 páginas, onde diz estar as provas das manipulações, com nomes de pessoas e árbitros envolvidos. Presidentes do Palmeiras e São Paulo, respectivamente, Leila Pereira e Julio Casares também deram depoimentos à CPI.

"Vocês falaram do John Textor. Não sei as provas que John Textor tem, mas uma coisa eu posso te falar: as pessoas que trabalharam pra mim também trabalharam contra ele nesse campeonato, e as pessoas falam que não. Não estou aqui para enfrentar. Leila, não quero te enfrentar jamais, não estou falando que você fez ou não, mas eu te garanto que o John Textor não está totalmente errado. Chamam de louco, mas não é tão louco assim", declarou.

A operação Fim de Jogo, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), investigou a manipulação de resultados em jogos do Campeonato Brasiliense de 2024, o Candangão 2024, envolvendo jogadores da Sociedade Esportiva Santa Maria.

William Rogatto é acusado de conduzir, durante ao menos quatro anos, um esquema de manipulação de resultados no futebol com atuação nos estados de São Paulo, Sergipe e Distrito Federal. O empresário foi descrito pelo MPDFT como alguém que "se apresenta como empresário de atletas, mas que tem operado na clandestinidade como manipulador profissional mediante a cooptação de jogadores, a venda de resultados arranjados e a realização de apostas".