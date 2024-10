Time sub-16 do São Paulo vence PSV e avança à final da Hooray Cup na China

Na madrugada desta segunda-feira, a equipe sub-16 do São Paulo venceu o PSV, da Holanda, e carimbou sua vaga na grande final da Hooray Cup, disputada na China. O Tricolor venceu por por 1 a 0, com gol de Félix e seguiu invicto no torneio.

Agora, diante do importante triunfo, o adversário do São Paulo na final será o Avispa Fukuoka, do Japão. O jogo único acontece nesta terça-feira, às 4h (de Brasília).