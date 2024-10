Sport x Ceará: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileiro

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da TV Brasil, na televisão aberta, do Canal Goat, no YouTube, e do Premiere, via pay-per-view.

CLASSIFICAÇÃO

Sport - 47 pontos em 28 partidas - iniciou a rodada em 3º lugar.



Ceará - 45 pontos em 29 partidas - iniciou a rodada em 5º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES