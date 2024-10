São Paulo tem data Fifa como aliada para recuperar Ferreira visando reta final do Brasileirão

Sendo assim, Ferreirinha terá todo este intervalo de tempo para readquirir ritmo de jogo visando a reta final da Série A. Já havia, aliás, a expectativa que ele voltaria a ser relacionado para o duelo com o Cuiabá, o que não ocorreu.

Contratado no início do ano, o atacante está fora de combate desde o dia 19 de agosto. Um dia antes, ele foi vítima de uma lesão no tendão do quadríceps da coxa esquerda e deixou o campo, ainda nos primeiros dez minutos, do clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Apesar do problema físico, Ferreirinha é um dos principais jogadores do São Paulo neste ano. Ele, que tem oito gols e duas assistências em 42 partidas disputadas pelo clube, vinha sendo titular absoluto no ataque.

Com expectativa pelo retorno do atacante, o Tricolor enfrenta o Vasco visando se reaproximar do G4 do Brasileiro. O time ficou mais distante do Flamengo, quarto colocado, com a derrota em Cuiabá. O São Paulo agora soma 47 pontos na tabela, contra 51 do Rubro-Negro.