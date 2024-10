Patrocinadora do Corinthians é autorizada a atuar pela Loterj, mas segue sem ter aval do governo federal

Entenda o caso

A Esportes da Sorte, patrocinadora de grandes clubes como Corinthians e Palmeiras, não estará autorizada a operar no Brasil a partir do dia 11 de outubro. O Ministério da Fazenda divulgou na noite da última terça-feira a lista das casas de apostas que estão autorizadas a operar em território nacional até janeiro de 2025, quando a regulamentação das chamadas "bets" e seus apostadores passará por rigorosidade ainda maior.

De acordo com o ministro Fernando Haddad, a partir do dia 11 de outubro, as bets que não conseguirem a autorização para operarem no Brasil serão retiradas do ar. Com isso, Haddad recomendou que os apostadores das casas de apostas que não estão na lista informada pelo Ministério da Fazenda retirem seu dinheiro das plataformas até a referida data.

A Esportes da Sorte é a patrocinadora máster de Corinthians, Athletico-PR e Bahia, além de ser parceira do Grêmio e da equipe feminina do Palmeiras. A empresa veio a público informar que já enviou todos os documentos necessários ao Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), esperando que a bet seja autorizada a seguir funcionando no Brasil após o dia 11 de outubro.