Parceiro de Cruyff na Laranja Mecânica, Johan Neeskens falece aos 73 anos

Grande parceiro de Cruyff, Johan Neeskens faleceu neste domingo, aos 73 anos. Juntos, atuaram e fizeram história por Ajax, Barcelona e seleção holandesa.

"A Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB) ficou chocada com a notícia de que Johan Neeskens faleceu repentinamente aos 73 anos. Durante os últimos dias ele esteve na Argélia, trabalhando para o programa KNVB WorldCoaches, onde passou mal. Infelizmente, a ajuda médica não poderia fazer diferença para ele.", foi escrito pela federação holandesa.

"Dentro e fora de campo, como jogador e treinador, ele era conhecido por sua tenacidade. Mas aqueles de nós que tiveram a sorte de conhecer Johan Neeskens na vida real, viram principalmente um ex-jogador de futebol que se tornou um cidadão do mundo. Também o lembraremos como um homem de família gentil, que tinha orgulho dos filhos e netos e que conseguiu tocar os outros com o seu amor pelo futebol, até ao fim", diz outra parte do comunicado.