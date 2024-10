Manchester City vence Premier League em disputa judicial sobre regras comerciais

Nesta segunda-feira, o Manchester City comunicou que venceu a disputa judicial contra a Premier League sobre 25 regras de Transações entre Partes Associadas (APT). O regulamento levou a liga à decisão de rejeitar dois acordos de patrocínio do time inglês.

Após análise, o Tribunal concluiu que a Premier League abusou de sua posição dominante. Além disso, também constatou que tanto as regras originais da APT quanto as regras atuais (alteradas) violam a lei de concorrência do Reino Unido e os requisitos de imparcialidade processual.

Dessa forma, a Corte determinou que as regras são estruturalmente injustas. Além de afirmar que a Premier League foi abusiva na forma como aplicou essas regras contra o Manchester City na prática.