Igor Jesus lidera estatísticas entre centroavantes do Brasileirão desde estreia no Botafogo

Neste período, aliás, Igor Jesus é quem mais tem bolas na rede, superando Hulk, do Atlético-MG, que anotou seis tentos.

Além disso, é o líder em finalizações no alvo (22, contra 18 de Yuri Alberto, do Corinthians), passes decisivos (20, dois a mais que Kauã Elias, do Fluminense), duelos ganhos (121, contra 111 de Vegetti, do Vasco) e faltas sofridas (46, nove a mais que Hulk). Os dados são do Sofascore.

Devido ao sucesso com a camisa do Botafogo, líder do Brasileirão e semifinalista da Libertadores, Igor Jesus foi convocado por Dorival Júnior para os próximos dois compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil encara o Chile na próxima quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), fora de casa, pela nona rodada. Já na terça-feira, dia 15, o desafio é contra o Peru, pela 10ª rodada. O embate será no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45.